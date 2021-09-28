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СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале

В результате ЧП пострадали пять человек, среди которых трое детей

МАХАЧКАЛА, 28 сентября./ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном доме, в котором пострадали пять человек. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по республике.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей.

"Следственным управлением СК РФ по Дагестану по факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которого пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 сентября около 04:00 в частном домовладении, расположенном по улице Кайтуева в поселке Новый Хушет Ленинского района Махачкалы, сдаваемом в поднаем, в результате выполнения работ по проведению системы газоснабжения, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошел хлопок газовоздушной смеси.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияДагестан
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на Кубани
Пострадал один человек
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