Всем фигурантам дела о ссоре в родительском чате в Волгограде продлили меры пресечения

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Обвиняемым в убийстве родителя после конфликта в школьном чате, один из которых сейчас находится в одиночной камере в СИЗО, на заседании по уголовному делу продлили меру пресечения на три месяца. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Сегодня на заседании по уголовному делу об убийстве [после конфликта в школьном чате] обвиняемым продлили меру пресечения на три месяца - до 11 января 2022 года. Арсен Мелконян не возражал против продления, Смбатян полагался на усмотрение суда, Анна Мелконян возражала против избранной в отношении нее меры пресечения и просила ее отменить", - сказала она.

Вальковская добавила, что сестра погибшего мужчины также заявила гражданский иск к подсудимым о возмещении морального и материального вреда, запрошенная сумма пока не оглашается.

Ранее постановлением суда в отношении подсудимых Арсена Мелконяна и Армана Смбатяна избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Анны Мелконян - в виде запрета определенных действий. С 24 октября 2020 года Мелконян содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области.

Дело в отношении жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга вызвало широкий общественный резонанс. Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством. Его сестре Анне инкриминируется подстрекательство, а супругу обвиняемой Арману Смбатяну - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

По версии следствия, 23 октября 2020 года в родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице.