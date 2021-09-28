Угрожавшего одногруппникам студента из Ярославля направили в психиатрическую больницу

ТАСС, 28 сентября. Студента Ярославского государственного технического университета, задержанного накануне после угроз одногруппникам расстрелом, направили в психиатрическую больницу, где он получает необходимую помощь. Об этом сообщили ТАСС во вторник в департаменте здравоохранения Ярославской области.

По информации пресс-службы Ярославского государственного технического университета, 27 сентября полиция задержала студента вуза, который угрожал своим одногруппникам расстрелом. В беседе с ТАСС в вузе отметили, что студент в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению лишь в этом году.

"Студент находится в психиатрической больнице. Ему оказывают необходимую помощь", - сказали в департаменте.

По данным пресс-службы вуза, ночью 27 сентября в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал угрожающие сообщения одногруппникам. Для задержания студента привлекли полицию. Правоохранительные органы инцидент не комментируют.