Один из обвиняемых в убийствах предпринимателей в Оренбурге заключил досудебное соглашение

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в убийствах шести человек, совершенных в Оренбурге в 2015-2018 годах. Об этом сообщается во вторник на сайте СК.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Оренбургской области Виктора Белкина, обвиняемого в совершении ряда убийств, поджогов и угоне автомобиля (ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 167, п. "а", "в", "ж", "з", "и", "к" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ). <…> В связи с заключением с Белкиным досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено для завершения расследования в отдельное производство и направлено для рассмотрения в суд", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Белкин в составе организованной группы совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбургской области, среди которых убийство в январе 2018 года в Оренбурге предпринимателя и его малолетнего сына. Как полагает следствие, Белкин являлся соисполнителем, отмечается в сообщении. "Расследование в отношении остальных участников организованной группы, совершавших преступления в соучастии с обвиняемым, продолжается", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники полиции в конце мая 2020 года задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде ареста и неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в центральный аппарат ведомства.