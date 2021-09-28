Суд 20 октября возобновит слушания по делу в отношении Дудя о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит слушания по административному делу в отношении журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в двух интервью. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушание назначено на 20 октября в 10:00 мск", - сказали в суде. Летом слушания были отложены из-за назначения психолого-лингвистической экспертизы в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолковского в Калуге.

В суде представитель журналиста просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения.

Дудю вменяется пропаганда наркотиков с использованием интернета. Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.