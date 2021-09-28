Власти Испании объявили остров Пальма зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило объявление острова Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где происходит извержение вулкана, зоной стихийного бедствия. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции официальный представитель кабинета министров королевства Исабель Родригес.

Этот шаг позволит выделить финансовую помощь, направленную на преодоление последствий удара стихии. Как пояснила Родригес, Совет министров одобрил "объявление острова Пальма территорией, серьезно пострадавшей от чрезвычайной ситуации в области гражданской защиты". В частности, кабмин выделит €10,5 млн, которые пойдут на приобретение жилья на острове для лиц, оставшихся без крова из-за извержения, и на покупку предметов первой необходимости.

19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья острова. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.