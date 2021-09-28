Астраханский чиновник подозревается в халатности при распределении земельных участков

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Приволжский район" в Астраханской области подозревается в халатности при предоставлении около 400 земельных участков многодетным семьям. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом МО "Приволжский район", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год чиновник, заведомо зная о том, что 357 земельных участков в поселке Эрле Приволжского района области непригодны для индивидуального жилищного строительства, так как территория на постоянной основе затапливается паводковыми водами, вынес распоряжения, на основании которых многодетным семьям предоставлены вышеуказанные участки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.