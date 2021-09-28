Экс-глава Татфондбанка Мусин обжалует приговор

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правления ПАО "Татфондбанк" Роберт Мусин намерен обжаловать решение суда, который приговорил его к 12 годам колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом он сказал журналистам после оглашения приговора, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Конечно, буду обжаловать", - сказал Мусин, отвечая на соответствующий вопрос.

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан Руслан Губаев заявил ТАСС, что гособвинение довольно обвинительным решением суда в отношении Мусина. "В целом вынесенным обвинительным приговором мы довольны. Вопрос о законности и обоснованности данного судебного решения будет приниматься после получения в бумажном и виде и после его изучения", - сказал гособвинитель.

28 сентября суд Казани вынес обвинительный приговор экс-председателю правления ПАО "Татфондбанк" Роберту Мусину. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями по всем шести эпизодам, кроме двух, по которым его оправдали за истечением срока давности. Мусин приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично на сумму 23,3 млрд рублей. В ходе прений сторон гособвинение запрашивало 47 млрд рублей.

Также суд лишил его государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, государственных наград Татарстана, медали "За доблестный труд" и звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан". Помимо этого, суд лишил Мусина права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал финансово-кредитную организацию банкротом. В июле 2018 года банкротом также признали и самого Мусина.