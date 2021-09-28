Суд арестовал мужчину, который топором ранил двух человек в магазине в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, ранившего топором людей в магазине на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября", - сказал собеседник агентства.

Ранее в полиции сообщили, что в субботу в магазин "Магнит" на Каргопольской улице, дом 14 зашел мужчина с топором в руках и набросился на посетителей, двое пострадали. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Напавший мужчина 1973 года рождения был одет в женскую одежду.