Более 40 дел поступило в суды Владимира после задержания фанатов ярославского "Шинника"

ВЛАДИМИР, 28 сентября. /ТАСС/. Районные суды Владимира получили на рассмотрение более 40 административных дел после задержания в центре города болельщиков футбольного клуба "Шинник" из Ярославля, который в воскресенье обыграл местную команду "Торпедо" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги - 2. Об этом ТАСС во вторник сообщили в секретариатах Октябрьского, Ленинского и Фрунзенского судов Владимира.

В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором перед стадионом во Владимире прибывших на матч 26 сентября болельщиков из Ярославля задержала полиция. Игра завершилась победой "Шинника" со счетом 2:0. Руководство клуба "Торпедо-Владимир" опровергло причастность к инциденту, в полиции подробности произошедшего не сообщаются.

"21 дело поступило за вчерашний и сегодняшний день по ч. 1. ст. 20.2.2. КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка")", - сообщили ТАСС в секретариате Октябрьского районного суда, отметив, что в отношении болельщиков судом назначены административные аресты на сроки от четырех до пяти суток.

Как уточнили в суде, часть дел была рассмотрена в понедельник, среди задержанных - жители Ярославля. Заседания продолжились 28 сентября. В понедельник 10 протоколов, составленных полицией в отношении задержанных, были также рассмотрены в Ленинском районном суде.

"К нам привезли 10 человек, материалы возбуждены по ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП. Несовершеннолетних среди нет - это люди 1983-1991 г. р., жители Ярославля. Все они признали свою вину. Одному из них назначен штраф 20 тыс. рублей - у него были смягчающие обстоятельства, другим - аресты на четверо суток, и одному, поскольку у него было повторное нарушение, - пять суток", - пояснила ТАСС пресс-секретарь Ленинского районного суда Наталья Евстратова.

Фрунзенский районный суд рассмотрел 10 административных дел по той же статье, назначив ярославским болельщикам от двух до пяти суток административного ареста.