Движение затруднено в районе Щелковского шоссе в Москве из-за массового ДТП

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Шесть машин, в том числе скорая помощь, столкнулись на пересечении Щелковского шоссе и Монтажной улицы на востоке Москвы, в результате движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Около 15:20 мск на пересечении Щелковского шоссе и Монтажной улицы произошло ДТП, предварительно, с шестью транспортными средствами. Движение на данном участке затруднено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло, в том числе с участием такси и автомобиля скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.