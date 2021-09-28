Верховный суд признал законным возбуждение дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил иск судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, которая требовала признать незаконным согласие на возбуждение в отношении нее уголовного дела, которое выдала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

"Судом принято решение отклонить исковые требования Кондрат в полном объеме", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрат по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Ей вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, и дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.