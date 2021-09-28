Жительница Тюмени получила пять лет колонии за продажу ребенка в сексуальное рабство

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы приговорил приезжую из Тюмени Татьяну Карпикову к пяти годам колонии за продажу малолетней дочери в сексуальное рабство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Тимирязевского районного суда г. Москвы от 28 сентября Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетним, находящимся в зависимости от обвиняемой"). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Как установлено судом, Карпикова в ноябре 2020 года, находясь в Тюмени, разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство за 1 млн рублей. В Москву женщина прибыла с ребенком для совершения сделки. После получения денег и передачи ребенка покупателю женщина была задержана. Она признала вину и раскаялась, пояснив, что на такие действия ее вынудило сложное материальное положение.