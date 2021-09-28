Неизвестный повредил провода на подстанции в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Во вторник на подстанцию пробрался неизвестный и повредил провода, обесточив местный Водоканал. Из-за этого почти 26 тыс. жителей города провели несколько часов без водоснабжения.

Первый заместитель главы администрации города Отрадное Ленинградской области Александр Морозов назвал инцидент преступлением.

"Причина [отключения воды] была в преступлении. Преступник прокрался на трансформаторную подстанцию, срезал медь, тем самым обесточил город, обесточил Водоканал. В Водоканале перестали работать насосы. 3-4 часа люди были без воды", - рассказал Морозов ТАСС.

В настоящее время подстанцию подключили от генератора. Водоснабжение возобновлено в полном объеме.

Морозов отметил, что полиция занимается поиском преступника.