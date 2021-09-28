Дом 1900 года постройки загорелся в центре Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Деревянный дом 1900 года постройки на проспекте Советских Космонавтов, 101, загорлся в центре Архангельска, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Сообщение о пожаре поступило в 16:45 мск, дом по адресу: Советских Космонавтов, 101, нежилой. Есть угроза соседнему жилому дому. Объявлен 1-бис", - сказали в пресс-службе.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений зафиксировано открытое горение по всей площади второго этажа. Данных о пострадавших нет.