Пропавший в лесу солдат из Екатеринбургского гарнизона погиб

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Екатеринбургского гарнизона, пропавший ранее в лесном массиве, найден мертвым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, предварительно смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током.

"Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено", - отметили в ЦВО.