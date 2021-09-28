На складе в Набережных Челнах ликвидирован пожар

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар на складе в Набережных Челнах ликвидировали. Об этом сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о сильном задымлении и пожаре на крыше производственного бокса на Полиграфической улице в Набережных Челнах поступило в 11:56. Ранее в главке МЧС сообщали о возгорании на площади 1 000 кв. м.

"Локализация [объявлена] в 12:50 на площади 700 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось уже в 13:17. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора", - сказали в ГУ МЧС.

В тушении пожара были задействованы силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара № 2 - 60 человек и 18 единиц техники.