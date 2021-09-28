Ремонт российских сухогрузов после столкновений судов в Босфоре займет около двух недель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Около двух недель потребуется на ремонт российских сухогрузов, которые в минувшие выходные столкнулись с судами в Босфоре, сообщил ТАСС во вторник гендиректор "Волжского пароходства" Юрий Гильц.

Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только материальной части. В субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна. Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. На место происшествия были направлены буксиры береговой охраны. Сейчас судно стоит на рейде Стамбула.

"Сейчас идут разбирательства, будет расследование, выявится распределение вины. Сухогрузы стоят, у нас будет ремонт, по одному сухогрузу повреждения незначительные. Ремонт займет три дня. Второй сухогруз мы поставим в док, его ремонт займет примерно две недели", - сказал собеседник.

По его словам, капитан рыболовецкого судна, которое столкнулось с сухогрузом "Волжский-40", до сих пор не найден. "В нас въехал "рыбак", но пока связаться с капитаном не можем", - отметил Гильц.

В судоходной компании ТАСС сообщали, что сухогрузы в результате инцидентов получили незначительные повреждения. Одно из столкновений, по предварительной информации, произошло из-за отказа рулевого управления турецкого судна.