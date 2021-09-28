Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кемеровской области Сибиля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Антона Сибиля", - сказал собеседник агентства. Сибиль находится в международном розыске. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции.

Как сообщает "Коммерсантъ", в период своей работы заместителем губернатора Антон Сибиль на строительном рынке фактически якобы развернул рынок государственных и муниципальных заказов на свою компанию, совладельцем которой была его жена.