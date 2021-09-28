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Неизвестный застрелил человека и ранил другого в поселке Вологодской области

Преступник скрылся с места преступления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный с ружьем застрелил человека в поселке Вохтога Вологодской области и ранил другого. Для задержания стрелявшего в поселок направлен специальный отряд Росгвардии, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

"Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии выдвинулся в поселок Вохтога Вологодской области для задержания мужчины с ружьем, ранее застрелившего одного человека и ранившего второго. Преступник скрылся с места преступления", - сказал собеседник агентства.

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