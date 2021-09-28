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В Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с "Камазом"

Прокуратура организовала проверку

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Проверка организована по факту столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Чита, с автомобилем "Камаз" в Волгоградской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда. На перегоне Бердия - Солодча Волгоградской области на регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту Адлер - Чита, с автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По предварительным данным в результате столкновения никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

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