Пожар в деревянном доме в центре Архангельска потушили

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар в деревянном доме 1900 года постройки в центре Архангельска потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Ликвидация в 18:47 мск", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на проспекте Советских Космонавтов, 101 поступила в 16:45 мск на центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. О возгорании сообщили очевидцы. По прибытии на место через три минуты первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось факельное горение второго этажа по всей площади. Возникла серьезная угроза распространения огня на жилой деревянный дом, расположенный в 15 м. Был объявлен повышенный номер сложности пожара 1-бис. Причины возгорания выясняются.