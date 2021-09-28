В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов зафиксирован в порту Темрюка, утечка произошла с судна "Леди Лейла", сообщила во вторник в своем аккаунте Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", - написала она.

Радионова напомнила, что совсем недавно нефтяную пленку обнаружили возле строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк". "Это становится похоже на закономерность. Не нужно думать, что порт - это обязательно грязно. Нефтепродукты будут обнаружены. А виновные в их утечках привлечены к ответственности", - добавила глава ведомства.

ТАСС запросил комментарий в пресс-службе "Мечела".

ООО "Порт Мечел-Темрюк" - это современный, технически оснащенный, открытый для захода иностранных судов морской порт. Имеет выгодное географическое положение и климатические условия, позволяющие осуществлять навигацию в течение всего года. Порт расположен на Таманском побережье Азовского моря в устье реки Кубань, в 4 км от города Темрюк Краснодарского края. Это самый южный российский порт на Азовском море.