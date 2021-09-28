В Минздраве Челябинской области прошли следственные действия

ТАСС, 28 сентября. Следственные действия проходили в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Со стороны ведомства оказывается все необходимое содействие, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, в Минздраве прошли обыски, связанные с уголовным делом о завышении цен на поставляемую медтехнику, в частности, томографы. Обыски прошли и у замминистра здравоохранения Алексея Кузнецова. Никто не задержан.