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Гибель альпинистов на Эльбрусе

Организатора восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, арестовали

Денис Алимов останется под стражей до 26 ноября
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Нальчикский городской суд арестовал на один месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли пять человек.

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По данным следствия, 23 сентября группа из 19 человек осуществила восхождение на Эльбрус. Во время спуска из-за сильного ветра и снегопада группа запросила помощи спасателей. Пятеро участников восхождения погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.

"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", - сказал судья.

Ранее в следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарии сообщили, что во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Подозреваемый был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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