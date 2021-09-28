В Белоруссии произошло возгорание на заводе "Нафтан"

ТАСС, 28 сентября. На территории белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан" в Витебской области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС Белоруссии во вторник в своем Telegram-канале.

"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра", - говорится в распространенном тексте.

По его данным, возгорание удалось локализовать. На месте работают сотрудники МЧС.