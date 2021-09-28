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В Вологодской области задержали мужчину, застрелившего из ружья человека

Для задержания стрелявшего в поселок Вохтога направили специальный отряд Росгвардии

ТАСС, 28 сентября. Мужчина, открывший стрельбу в Вологодской области, убивший одного человека и ранивший другого, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Вохтога Вологодской области задержан мужчина с ружьем, открывший стрельбу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что мужчина с ружьем застрелил человека в поселке Вохтога Вологодской области и ранил другого. Для задержания стрелявшего в поселок был направлен специальный отряд Росгвардии.

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