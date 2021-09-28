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В Подмосковье задержали мужчину за попытку домогательства в отношении девочки

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый 51-летней уроженец Ярославской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину за попытку сексуального домогательства в отношении девятилетней девочки в Домодедове. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи, заговорил с девочкой 2012 года рождения и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - сказала она, отметив, что злоумышленнику помешали очевидцы этого инцидента.

Петрова добавила, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый 51-летней уроженец Ярославской области. В ближайшее время он будет передан в территориальное подразделение следственного комитета.

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