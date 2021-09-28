В СК назвали возможную причину стрельбы и убийства в поселке под Вологдой

ВОЛОГДА, 29 сентября. /ТАСС/. Стрельба и убийство в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области произошли, по предварительным данным, в результате семейного конфликта. Во вторник днем местный житель открыл стрельбу из ружья, застрелил 40-летнюю местную жительницу и ранил своего 26-летнего сына, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, во вторник днем на одной из улиц поселка Вохтога было обнаружено тело местной жительницы, 1980 года рождения со смертельным огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов обнаружен местный житель, 1995 года рождения с огнестрельным ранением. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец - местный житель, 1967 года рождения и произвел выстрел в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказали в следственном управлении.

Ранее источник ТАСС сообщал, что стрелявший задержан, однако по данным регионального управления СК РФ, его поиски продолжаются.

По уточненной информации следственного управления, в настоящее время проверяется версия о причастности к совершению указанных преступлений одного лица. Следователи территориального следственного отдела и криминалисты областного аппарата следственного управления производят осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Совместно с сотрудниками УМВД России по Вологодской области и Управления Росгвардии по Вологодской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего эти преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, но не в ведомстве не уточнили, по какой статье.

По предварительным данным УМВД по области, стрелявший выехал из Вохтоги. "С самого начала был полностью поднят весь Грязовецкий отдел полиции и все соседние территориальные органы полиции, сотрудники работают, перекрывают трассы. Подключилось УМВД по области, выделен личный состав, на место выехали эксперты-криминалисты, задействованы силы Росгвардии, ведутся поисковые мероприятия, отрабатываются все возможные варианты. Ищут машину, на которой злоумышленник мог скрыться. Предварительно, он покинул Вохтогу, устанавливают его местонахождение", - сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по области Евгений Ворочалков.