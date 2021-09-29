В России действуют лесные пожары на площади 934 га

ТАСС, 29 сентября. Специалисты за сутки потушили лесные пожары в регионах России на площади 389 га, продолжаются работы по ликвидации возгораний площадью 934 га, сообщила в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 28 сентября в России лесопожарными силами ликвидирован 21 лесной пожар на площади 389 га. На 00:00 мск 29 сентября на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 934 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае действует три пожара на землях лесного фонда площадью 127 га, а также пожар площадью 492 га в заповеднике "Джугджурский". В Курганской области зафиксировали три пожара площадью 189 га. Также пожары действуют в Алтайском крае, Свердловской области, на Камчатке и в Тюменской области.

На тушении задействовали 462 человека, 167 единиц техники, три воздушных судна, еще восемь воздушных судов задействовали в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыли в 75 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 35 субъектах России.