Жителя Хабаровска осудили на четыре года за распространение синтетических наркотиков

ТАСС, 29 сентября. Суд в Хабаровске приговорил 26-летнего местного жителя за распространение наркотических веществ к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в среду на сайте УМВД на транспорте по ДФО.

"Установлено, что молодой человек организовал поставку почтовыми и грузовыми отправлениями авиационным и железнодорожным транспортом на территорию Хабаровского края синтетических наркотиков из западных регионов страны. Работая на крупнейший межрегиональный интернет-магазин, специализирующийся на сбыте синтетических наркотиков бесконтактным способом, фигурант получал крупные партии наркотиков", - говорится в сообщении.

В дальнейшем осужденный распределял наркотические вещества и раскладывал в тайники в различных частях Хабаровска. В его квартире правоохранительные органы ликвидировали мини-лабораторию по производству наркотиков, а также изъяли около 200 г запрещенных веществ.

"Железнодорожным районным судом города Хабаровска 26-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима", - следует из сообщения.