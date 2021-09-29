Жителя Новосибирска осудили в Улан-Удэ на три года за хищение 20 т кедрового ореха

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Жителя Новосибирска осудили в Бурятии на три года колонии общего режима за хищение 20 т кедрового ореха стоимостью 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Советский районный суд города Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обманувшего логиста транспортной компании и похитившего 20 т кедрового ореха. Размер ущерба составил 5,2 млн рублей. Суд назначил виновному три года и два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Преступление произошло в 2020 году. Орех принадлежал новосибирской компании "Натуральные продукты". "Злоумышленник договорился с водителем, не посвященным в преступные планы, вывезти орех из Закаменска в Бурятии. Затем он попросил другого человека, также неосведомленное о преступных намерениях, продать орех. В результате товар был реализован в Улан-Удэ", - пояснили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере". Наказание назначено с учетом того, что во время совершения хищения мужчина отбывал условное наказание и ущерб он не возместил.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.