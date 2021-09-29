В Челябинске из-за аварии прекратят подачу воды

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Подачу воды временно прекратят в 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, а также ряд социальных и административных учреждений в Челябинске из-за аварии. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Сегодня, 29 сентября, с 23 часов до 20 часов 30 сентября для устранения аварийной ситуации на водоводе и замены задвижки будет прекращена подача воды в части жилых домов и административных зданий Курчатовского и Центрального районов Челябинска. Под отключение попадают 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, три детских сада, 11 административных, два лечебных и одно религиозное здание", - говорится в сообщении.

Кроме того, от водоснабжения отключат 10 административных зданий по улице Трактовой и 100 частных домов в поселке Садовый в Сосновском районе.