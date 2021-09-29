В Москве пройдут масштабные учения по тушению пожара в высотном здании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании пройдут в Москве 29 сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей. Сегодня высотки - неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности", - сказал Бирюков.

Он добавил, что согласно тактическому замыслу, от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о возгорании на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити", виден густой дым, в здании могут находиться строители.

По словам заммэра, спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 м. Восемь мотопомп, каждая весом около 300 кг, установят через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара.

"В учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Бирюков.