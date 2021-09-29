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Дело в отношении Сергея Фургала
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Мосгорсуд 1 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Фургала

СК попросит продлить срок ареста еще на два месяца

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ попросит Московский городской суд продлить еще на два месяца срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян, ходатайство СК назначено к рассмотрению в Мосгорсуде на 1 октября.

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"В Московский городской суд поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении нашего подзащитного. Судебное заседание назначено на 1 октября, - рассказал собеседник агентства. - По срокам выходит, что арест просят продлить еще на два месяца".

Фургал содержится в СИЗО "Лефортово" и еще не закончил знакомиться с материалами дела, которое насчитывает 74 тома.

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
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