В Австралии поезд протаранил на переезде грузовик

СИДНЕЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Перевозивший уголь товарный поезд протаранил грузовой автомобиль в графстве Аппер-Хантер на юго-востоке Австралии, водитель авто получил тяжелые травмы и госпитализирован. Об этом в среду сообщил телеканал 9 News.

По его данным, поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде близ города Скон, расположенного в 150 км к северо-западу от Ньюкасла. 29-летний водитель автомобиля оказался заблокирован в кабине обломками, когда состав переехал грузовик и продолжил движение.

После того как машинисту удалось затормозить поезд, оказавшиеся на переезде люди освободили водителя грузовика и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший доставлен в городскую больницу Скона с тяжелыми травмами. Полиция проводит расследование причин произошедшего.