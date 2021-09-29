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В Австралии поезд протаранил на переезде грузовик

Водителя машины госпитализировали

СИДНЕЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Перевозивший уголь товарный поезд протаранил грузовой автомобиль в графстве Аппер-Хантер на юго-востоке Австралии, водитель авто получил тяжелые травмы и госпитализирован. Об этом в среду сообщил телеканал 9 News.

По его данным, поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде близ города Скон, расположенного в 150 км к северо-западу от Ньюкасла. 29-летний водитель автомобиля оказался заблокирован в кабине обломками, когда состав переехал грузовик и продолжил движение.

После того как машинисту удалось затормозить поезд, оказавшиеся на переезде люди освободили водителя грузовика и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший доставлен в городскую больницу Скона с тяжелыми травмами. Полиция проводит расследование причин произошедшего.

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