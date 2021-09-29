Директора филиала "Сибуправтодора" в Кемерове задержали за получение взятки

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления ФСБ в Кузбассе задержали директора филиала "Сибуправтодора" в Кемерове, ему предъявлено обвинение в получении взятки от руководителя автодорожного предприятия за покровительство при выполнении госконтрактов. Об этом в среду сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"На основании материалов оперативно-разыскной деятельности, переданных УФСБ России по Кемеровской области в следственные органы СК РФ, предъявлено обвинение 55-летнему директору филиала в Кемерове ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным официального сайта "Сибуправтодора", эту должность занимает Юрий Глинкин.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый предложил знакомому директору автодорожного предприятия беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным госконтрактам. За это он предложил провести дорогостоящий ремонт его личного автомобиля стоимостью более 380 тыс. рублей, оплата была проведена из бюджета организации.

"Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ в доме обвиняемого (руководителя филиала "Сибуправтодора" в Кемерове - прим. ТАСС) и офисе организации проведены обыски, изъята необходимая документация. Со следствием он не сотрудничает, вину не признает", - уточняют в пресс-службе регионального управления СК РФ.