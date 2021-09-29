В Group-IB подтвердили проведение оперативных мероприятий в своей штаб-квартире в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Компания Group-IB подтверждает проведение оперативных мероприятий в своем офисе в Москве, заявили ТАСС в среду в пресс-службе Group-IB.

"Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент не располагают информацией о причинах проводимых мероприятий.

Group-IB работает в штатном режиме, топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением ситуации с проведением оперативных мероприятий, сообщили в пресс-службе компании.

"Обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме. Территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании. Компания сообщила, что топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером 28 сентября.