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Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажира

По прилете в Нижний Новгород пассажирку ожидала машина скорой помощи

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в среду.

"Самолет, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва - Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки. В полете бортпроводники оказали первую медицинскую помощь. По прилете в Нижний Новгород пассажирку ожидала машина скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после этого самолет продолжил полет и уже прибыл в аэропорт Барнаула.

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