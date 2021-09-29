Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажира

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в среду.

"Самолет, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва - Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки. В полете бортпроводники оказали первую медицинскую помощь. По прилете в Нижний Новгород пассажирку ожидала машина скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после этого самолет продолжил полет и уже прибыл в аэропорт Барнаула.