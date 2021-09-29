В Пятигорске эксперта МВД подозревают в хищении наркотиков в крупном размере

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Пятигорске в отношении эксперта МВД, который подозревается в хищении наркотиков в крупном размере. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении старшего эксперта Базового межрайонного отдела специальных экспертиз и исследований на КВМ ЭКЦ ГУ МВД России по краю. Он подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый при производстве экспертиз по уголовным делам и материалам проверок по исследованию наркотических средств и психотропных веществ похитил наркотики в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам краевых УФСБ России и ГУ МВД.

"Следователь СК задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - говорится в релизе.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщили журналистам, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. "Также он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в ведомстве.