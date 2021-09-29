В Центральном военном округе подтвердили факт самоубийства солдата в Свердловской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий покончил с собой в одной из частей, дислоцированных в Свердловской области. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центрального военного округа.

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, военный покончил с собой перед тем, как заступить в наряд.

Ранее о самоубийстве солдата срочной службы в ракетном соединении в Свердловской области сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева уточнила ТАСС, что часть, где произошло происшествие, находится на "хорошем счету", жалоб и обращений оттуда не поступало. По ее словам, важно тщательно разобраться в каждом из случаев гибели, в свою очередь Союз сможет оказать необходимую помощь матерям солдат, если они обратятся туда.

Накануне пресс-служба ЦВО сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.