Два человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей в КБР

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в среду в УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

"29 сентября в 09:09 на 424-м км автодороги "Кавказ" неподалеку от с. п. Псычох Баксанского района произошло столкновение трех автомашин марок Audi, ВАЗ-2107 и LADA Kalina. По предварительным данным, 60-летний водитель LADA Kalina и его пассажир-женщина получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В лечебное учреждение доставлен еще один пассажир автомобиля LADA Kalina, а также водитель и пассажир ВАЗ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники дорожно-патрульной службы, силы и средства от МЧС России - 10 человек и две единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.