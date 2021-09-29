Ростовский суд вынес приговор матери, истязавшей с отчимом семилетнюю дочь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам колонии 25-летнюю жительницу Новошахтинска, истязавшую свою семилетнюю дочь, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд признал отчима девочки, также истязавшего ребенка, невменяемым.

"В Новошахтинском районном суде провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Юлии Довгаль, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ. Суд назначил Довгаль наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В начале апреля сотрудники полиции изъяли из семьи в Новошахтинске ребенка с признаками побоев и передали в медицинское учреждение. Суд 5 апреля арестовал на два месяца мать девочки и отчима ребенка. По версии следствия, женщина совместно с супругом систематически наносила побои ребенку 2014 года рождения. Ежедневно они связывали ей руки и ноги веревками и колготками, тем самым ограничивая свободу ее передвижения.