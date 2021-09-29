Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября", - сообщили в пресс-службе.