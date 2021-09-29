Подрядчик незаконно получил 10 млн рублей при строительстве школы под Владимиром

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Суд признал генерального директора московской коммерческой компании виновным в незаконном получении вознаграждения за заключение договоров субподряда на сумму более 10 млн рублей при строительстве школы в Собинке Владимирской области по нацпроекту "Образование". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

Первая в регионе школа, построенная по нацпроекту "Образование", открылась в сентябре 2019 года в Собинке, учебу в ней начали 992 ребенка. Объект возвели в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". На строительство и оснащение школы из федерального, областного и местного бюджетов направили свыше 807,1 млн рублей.

"В сентябре 2021 г. решением Черемушкинского районного суда г. Москвы фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК России "Коммерческий подкуп в особо крупном размере", и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 10 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СУ СК РФ по Владимирской области, следствием и судом установлено, что администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест на сумму более 647 млн рублей. Для выполнения условий контракта генеральный директор фирмы заключил договоры субподряда с двумя владимирскими организациями на сумму более 49 млн рублей при условии перечисления ему 20% от стоимости заключенных договоров. Таким образом, в августе 2018 года гендиректор незаконно получил от директоров владимирских организаций денежное вознаграждение в размере более чем 10 млн рублей.