Экс-тренера спортшколы в Крыму осудили на 13 лет колонии за насилие в отношении учениц

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Жителя Симферополя, ранее работавшего тренером в спортивной школе, осудили на 13 лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности учениц, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в ведомстве сообщали, что 69-летнего тренера по пулевой стрельбе спортшколы Симферополя задержали осенью 2020 года после того, как он попытался совершить "развратные действия, не связанные с применением насилия", по отношению к 13-летней воспитаннице, которая смогла вырваться и убежать, а дома рассказала о произошедшем матери.

"Вынесен приговор жителю города Симферополя, признанному виновным в совершении половых преступлений. <…> По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ Симферополя, в период с 20 февраля 2017-го по 29 сентября 2020 года совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина обвинялся по п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Особо тяжкое, тяжкие и небольшой тяжести преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности").

"Приняв во внимание доводы следствия, суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.