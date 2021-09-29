В Греции произошло 11 землетрясений магнитудой от 2,7 до 3,4

АФИНЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать подземных толчков магнитудой от 2,7 до 3,4 были зарегистрированы в Греции в среду. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, самый сильный из толчков зарегистрирован в 08:51 (местное время совпадает с московским). Эпицентр располагался в 13 км от города Ираклион (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как ранее сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, на Крите в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,5. Афинский геодинамический институт позднее уточнил, что у подземного толчка была магнитуда 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 20 км к юго-востоку от города Ираклион. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

По сообщению Athens-Macedonian News Agency, в результате землетрясения на Крите один человек погиб, девять получили ранения. По приказу министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Христоса Стилианидиса был реализован план действий в чрезвычайных ситуациях.