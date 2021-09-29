В Приамурье двух мужчин приговорили к 7,5 года колонии за хранение наркотиков и взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бурейский районный суд в Амурской области приговорил двух жителей Приморского края к 7,5 года колонии строгого режима за незаконное приобретение, хранение и перевозку партии наркотиков, а также за дачу крупной взятки должностному лицу, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих мужчин 1969 и 1985 г. р. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). Приговором Бурейского районного суда осужденным назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2020 года на территории Завитинского района в Амурской области двое жителей Приморского края приобрели наркотическое вещество массой 892 грамма. По пути во Владивосток их автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. При осмотре автомобиля наркотики были обнаружены и изъяты.

"Мужчины, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, решили дать взятку одному из сотрудников органов безопасности. Последний заблаговременно сообщил о коррупционных намерениях указанных лиц своему руководству. В служебном кабинете 29 сентября 2020 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий при передаче части денежных средств от планируемой суммы взятки, составляющей 682 тыс. рублей, злоумышленники были задержаны", - добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ.