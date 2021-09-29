Основатель Group-IB не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Основатель работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков, арестованный накануне в Москве на два месяца по подозрению в госизмене, не признает вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", - сказал собеседник агентства.

В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей источник не привел. ТАСС пока не располагает официальными комментариями органов следствия и стороны защиты арестованного.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.