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В результате ДТП в Ленинградской области погибли три человека

Еще трое госпитализированы
© ГУ МЧС по Ленинградской области, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, авария произошла около 07:30 у деревни Лужицы. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в результате столкновения автомобилей Renault и Lada Largus в медучреждение были госпитализированы три человека. Еще трое скончались от телесных повреждений на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, кингисеппской городской прокуратурой также организована проверка по факту аварии.

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